Banksy. In vendita i prodotti del suo negozio online

Banksy apre uno shop online.

Dopo la chiusura a Londra del suo Gross Domestic Product, il provocatorio "negozio" nel quale non era possibile entrare né acquistare gli oggetti in vetrina, ecco che il misterioso artista mette in vendita (questa volta per davvero!) alcuni suoi pezzi unici.

Nello store online, che di quello fisico conserva il nome, si possono acquistare "arte, prodotti per la casa e delusioni", ovvero t-shirt personalizzate, una borsa realizzata con un mattone, orologi da muro ma anche una pietra tombale.

Non manca la provocazione neanche in questa nuova trovata di Banksy, che invita i collezionisti d'arte a tenersi lontani dal suo negozio pensato per persone a basso reddito. Quelle in vendita in effetti altro non sono che vere e proprie opere firmate dall'ormai celeberrimo artista i cui prezzi, che variano dagli 11 ai mille Euro, "sono molto al di sotto del valore reale di mercato", come spiega lo stesso Banksy.

Per acquistare una di queste opere basterà registrarsi al sito e scegliere non più di un prodotto entro il 28 ottobre. Ogni singolo pezzo verrà quindi assegnato a sorte entro 7 giorni tra tutti gli acquirenti da cui è stato selezionato, a seguito di un'estrazione.