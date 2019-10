Paola Turci: a cinquant’anni si supera ogni imperfezione!

Sono parole che ogni donna dovrebbe ascoltare e apprezzare, quelle pronunciate da Paola Turci poco prima di dar via al suo tour teatrale, Viva da Morire Tour.

L'artista ha infatti parlato di bellezza, età e consapevolezza di sé nel corso di un'intervista concessa al magazine Io Donna. «L’età non è solo una questione estetica», ha dichiarato la Turci «È interessante scoprire come possiamo essere migliori da adulte, con le rughe. A cinquant’anni si supera ogni imperfezione».

La Turci, che ha da poco compiuto 55 anni, ha continuato così, parlando del valore da dare all'età: «Per me significa aver percorso un tratto di strada, aver sommato esperienze di valore... Certo non ho più lo sguardo incantato, puro e ingenuo dei vent’anni, e quindi per sua natura bellissimo. Mi costringo a delle rinunce. Vado in palestra e le spaghettate alle cinque del mattino ora le evito, ma sono più che felice. Sono attenta al momento... Altra acquisizione dei cinquanta è il perdonarsi, capire che ci sono cose che non sono perfette e sono belle così. Da piccola ci soffrivo, ero in cerca della perfezione. Ma la tua differenza, la tua diversità è la tua più grande ricchezza. Le rughe per me sono un segno di vita vissuta, di viaggio, di sorrisi che si sono fatti».

Essere orgogliosa della propria età, qualunque essa sia, e delle conquiste che ha portato con sé: ecco il messaggio della Turci. Che ricorda anche come «la bellezza nasce dalla personalità, dal carattere, dal modo di affrontare la vita». Parole preziose, che sarà bene non dimenticare...

