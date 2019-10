Carlo Verdone farmacista per un giorno

Entrare in farmacia e trovare dietro il banco Carlo Verdone non è un'esperienza da tutti i giorni, Immaginate dunque la sorpresa dei clienti di una farmacia romana quando si son visti davanti il celebre regista nei panni di... dispensatore di utili consigli.

Che Carlo Verdone sia un esperto conoscitore di farmaci e medicinali lo si sapeva già. La sua passione (e la sua competenza) gli hanno infatti fruttato numerosi riconoscimenti: l'Università Federico II di Napoli gli aveva conferito un premio simbolico, definito da Verdone stesso "laurea doloris causa". E anche l'Ordine dei Farmacisti, qualche mese fa, gli aveva tributato un premio.

Adesso Verdone, come rivela sulla sua pagina Facebook, non ha resistito e ha indossato il camice bianco del farmacista. Il suo racconto è davvero divertente:

«Stanco di stare a casa, dopo una mattinata a controllare gli effetti speciali del mio ultimo film, ho preso lo scooter e sono andato a distrarmi in farmacia. Il mio regno.

Sembra una follia ma io mi esalto a dare una mano con un parere, e con la benevolenza delle farmaciste porto un po' di allegria e rassicurazione. Oggi ho risolto un altro caso.

Una signora da un mese aveva la tosse secca. Non soffriva di allergie, non aveva bronchite, non aveva reflusso gastrico perché già prendeva un farmaco. E allora la domanda del Dott Verdone: "Signora, lei prende qualche ipertensivo?".

"Certo, ci ho 180 /95 risponde". Replico "Prende un Ace inibitore?" E mi dice un farmaco che è il re degli Ace inibitori. "Da quanto tempo lo prende?" Risposta di lei: "Più o meno da quando ci ho sta tosse...". Ottimo! Le rispondo. "Ma ottimo de che, ma che è scemo?". "No signora, il suo medico dovrà cambiare l'Ace inibitore con un sartanico. E vedrà che la tosse sparisce."

Un applauso è partito dalle farmaciste.

E così la signora andrà dal suo medico e gli farà capire che al 95% la causa della tosse è quella. Molti farmaci per la pressione danno tosse secca in alcune persone.

Poi, regolarmente, dalle questioni mediche si passa sempre a "La Casa Sopra i Portici".

E allora si forma un capannello di persone che elogia quel libro e mi incita a sbrigarmi col prossimo.

Ecco ... questo è un piacevole pomeriggio dove mi piace darmi alle persone. Un po' di sana umanità. E devo dire che mi piace molto. Un saluto serale a voi tutti.

Carlo Verdone

P. S.: Sia chiaro che io offro consigli. Solo consigli e pareri. Oltre non vado. Dovessi sbaglia' ... Ma in genere non è mai accaduto».

Carlo Verdone ha anche rivelato che gli amici gli chiedono spesso consigli, pure all'ora di cena. «Magari sono a tavola, addentando una coscia di pollo e…Ti disturbo?», ha raccontato. «A quel punto che fai, lasci la coscia di pollo sul piatto e ascolti. Mi raccontano il loro problema e faccio la mia diagnosi... non ho mai sbagliato un colpo. Poi, ci mancherebbe, dico di chiedere conferma al proprio medico. Ma è una passione che mi ha dato grandi soddisfazioni».