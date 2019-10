Sei nata tra il 1950 e il 1990? Ecco alcune cose che non dimenticherai mai...

A partire dagli anni Novanta le cose sono cambiate tanto: parliamo di abitudini, di libertà, di giochi che le generazioni di oggi non possono neppure immaginare. C'era meno tecnologia e molta più fantasia, non c'erano i social network e ci si vedeva più spesso.

Chi è nato tra il 1950 e il 1990 porta nel cuore dei ricordi meravigliosi e semplici che non dimenticherà mai. Qualche esempio?

In quegli anni la strada era la nostra casa: si giocava con gli amichetti nel cortile mentre le mamme stavano a guardarci dalla finestra e ci raccomandavano di stare attenti, ma noi non avevamo paura di niente. I giochi erano semplici e non c'erano tante preoccupazioni: si camminava scalzi, si beveva alle fontanelle e per tenersi in forma bastava crescere in armonia con la natura.

Gli smartphone non esistevano, ma ci si vedeva molto più spesso di oggi e non occorreva organizzarsi: ci si incontrava e basta, senza dover avvisare del proprio arrivo. E quando si stava insieme, si condivideva tutto: dai giochi alla merenda.

A scuola si andava a piedi e ogni bambino portava da solo la sua cartella. E poi c'era la domenica: un giorno di festa in cui ci si vestiva con l'abito più bello e tutta la famiglia stava insieme. Non esistevano macchine fotografiche digitali per immortalare questi e gli altri momenti più importanti e le fotografie erano in bianco e nero, ma piene di coloratissime emozioni vissute.

(Credits photo: GettyImages)