William e Kate in visita in Pakistan. La Duchessa di Cambridge incanta come Lady D

William e Kate sono atterrati a Islamabad, in Pakistan, nella serata del 14 ottobre. I Duchi di Cambridge hanno iniziato così il loro Royal Tour, che durerà 5 giorni e che toccherà zone del paese ancora top secret. Appena scesi all’Air Force Base Nur Khan di Rawalpindi, la Duchessa ha conquistato tutti con la sua allure perfetta, elegante, eterea. E per il suo abbigliamento che, come è solita fare Kate nei suoi viaggi al fianco del marito, è omaggio alla cultura che la ospita.

Per l'occasione Kate Middleton ha indossato un salwar kameez di colore celeste, composto da un pantalone e una lunga tunica. Una figura davvero deliziosa e discreta, che a molti ha ricordato la grazia di Lady Diana. In uno dei suoi viaggi in Pakistan, anche la Principessa del Galles aveva scelto un abito di una nuances simile.

Ancora non si conoscono le tappe che William e Kate faranno nel paese islamico: per ragioni di sicurezza, infatti, non vengono mai svelate prima. Sicuramente incontreranno il primo ministro Imran Khan (come è successo a Diana Spencer) visiteranno, oltre alla capitale, Lahore e si sposteranno anche verso le regioni montuose del nord e dell'ovest.

Il Pakistan è un paese a rischio attentati, ed è per questo motivo che i Duchi sono seguiti da circa 1000 poliziotti locali. Il viaggio, però, non poteva essere evitato. Sono molte, infatti, le cose che legano la Gran Bretagna al Pakistan, Paese del Commonwealth. Ora, non ci resta che sperare di rivedere ancora una volta la splendida Kate irradiare l'atmosfera intorno a sé di gioia e bellezza.

