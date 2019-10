Tom Cruise: ecco la foto più unica che rara

Tra i figli di Tom Cruise, la più celebre è senza dubbio Suri Cruise. Appena 13 anni, la figlia dell'attore e di Katie Holmes è spesso fotografata con la madre, sempre con abiti elegantissimi e un'allure già da star.

Ma pochi forse sanno che Tom Cruise ha anche altri due figli, Connor (24 anni) e Isabella (26 anni), adottati quando era ancora sposato con Nicole Kidman. Di questi due ragazzi si sa molto meno e ancor meno li si è visti.

Connor e Isabella seguono Scientology, come il padre Tom, vivono lontano dai riflettori e non frequentano più mamma Nicole (Scientology infatti non incoraggia i rapporti tra chi segue i suoi insegnamenti e chi invece non ne fa parte). La Kidman non è neanche stata invitata al matrimonio di Connor (con l'italiana Silvia Zanchi) e di Isabella (con Max Parker; ma a queste nozze era assente anche il padre Tom).

Connor è un appassionato di musica e ha fatto il dj, anche se adesso sembra più interessato alla pesca d'altura. Isabella è parrucchiera e ha dichiarato di seguire il corso per diventare consulente spirituale di Scientology.

Nicole Kidman un anno fa, parlando del rapporto con i figli, aveva dichiarato al magazine Who: «Ho scelto di non parlare pubblicamente di Scientology. Ho due figli che ne sono membri e rispetto del tutto le loro convinzioni... Sono adulti e fanno le loro scelte. Da madre, non posso fare altro che amarli. Sono un esempio di tolleranza ed ecco cosa penso: indipendentemente da ciò che fa, un figlio deve ricevere amore e sapere che un genitore è sempre disponibile a offrirgliene».