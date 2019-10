L'ora solare torna il 27 ottobre, ma potrebbe essere l'ultima volta

Dopo i mesi estivi in cui è stata in vigore l'ora legale, sta per tornare l'ora solare. Come ogni anno, il cambio scatterà con l'arrivo dell'ultima domenica di ottobre.

Tra il 26 e il 27 ottobre dovremo dunque spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora .

Il cambio dell'ora avviene durante la notte così da minimizzare gli eventuali disagi alla circolazione di treni, aerei e bus, che in orario notturno sono certamente ridotti rispetto all'orario diurno.

L'ora solare è una convenzione stabilita oltre un secolo fa con l'accordo di tutti i Paesi dell'Unione Europea, per ottimizzare il consumo di energia elettrica, sfruttando al meglio la luce solare. Sono in particolare gli stati più a Sud a beneficiare dello spostamento delle lancette che, in questo modo, possono godere della luce fino a tarda sera nei mesi estivi.

Il primo a pensare all'idea del cambio dell'ora fu Benjamin Franklin nel 1784, ma la prima applicazione pratica risale ai primi anni del 1900.

Nonostante i vantaggi, anche in termini economici, goduti in questi anni grazie all'ora solare, probabilmente diremo presto addio a questa convenzione. Da anni infatti i Paesi dell'Unione discutono l'effettiva utilità del cambio dell'ora e, pur non avendo trovato ancora un accordo comune, molti di essi sembrano determinati ad eliminarlo.

Questa, dunque, potrebbe essere l'ultima volta che spostiamo indietro le lancette dell'orologio.

