Meteo. Torna il maltempo, ecco cosa accadrà in settimana

Da martedì 15 ottobre arriva sull'Italia una nuova ondata di maltempo. La perturbazione porterà con sé un abbassamento delle temperature, che si avvicineranno nuovamente alle medie di stagione.

Mercoledì 16 ottobre, poi, la perturbazione porterà gli ultimi effetti sulle regioni del Sud Italia. Un temporaneo miglioramento è previsto per giovedì 17 ottobre, in particolare sulle regioni del centro-Nord, sulla Campania e sulla Sardegna. Nelle regioni interne del Sud invece, potrebbero ancora verificarsi locali rovesci, in particolare nel pomeriggio.

Nel fine settimana una nuova perturbazione potrebbe comportare un nuovo peggioramento del tempo principalmente nelle regioni settentrionali e tirreniche, anche con abbondanti precipitazioni nella giornata di sabato.

Questa perturbazione potrebbe causare un peggioramento prolungato delle condizioni del tempo, con temperature e condizioni generali tipiche del periodo autunnale. Le temperature seguiranno infatti un andamento altalenante, ma senza discostarsi molto dalle medie stagionali.

