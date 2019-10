Louis Ducruet e Marie Chevallier. Finalmente la luna di miele

Louis Ducruet, figlio di Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet, ha sposato lo scorso 27 luglio la fidanzata Marie Chevallier, coordinatrice di eventi nel Casinò di Montecarlo.

La loro storia è iniziata nel 2011, quando si sono incontrati in una discoteca di Cannes per poi scoprire di essere compagni di scuola al college che entrambi frequentavano. Tra di loro è scoccata subito la scintilla e da allora non si sono mai lasciati: insieme, infatti, si sono trasferiti alla Western Carolina University dove hanno completato gli studi, conseguendo la laurea in Business e Marketing.

Nel 2018 Louis ha chiesto a Marie di sposarlo su una spiaggia del Vietnam: ha organizzato tutto nei minimi dettagli perché fosse un momento speciale e memorabile. La coppia ha coronato il sogno d’amore la scorsa estate, prima con rito civile e in forma privata, poi con la cerimonia religiosa nella Cattedrale di Monaco, la stessa chiesa dove, nel 1956, il Principe Ranieri sposò Grace Kelly. A causa dei numerosi impegni di entrambi però, i novelli sposi hanno dovuto rimandare il viaggio di nozze. Poco dopo il loro matrimonio, infatti, Louis e Marie sono andati in Giappone per partecipare alle nozze di una coppia di amici. Dopo questo viaggio, Marie è dovuta tornare al suo lavoro.

A settembre Louis e Marie si sono concessi qualche giorno di vacanza a Mosca, come dimostra una foto che lui ha postato sul suo profilo Instagram e che li ritrae felici mentre si scambiano un tenero e romantico bacio nella Piazza Rossa.

La luna di miele vera e propria, invece, era stata rimandata a ottobre. Così, pochi giorni fa, i due novelli sposi sono finalmente partiti per trascorrere alcuni giorni in Indonesia. Sono atterrati a Giacarta prima tappa del loro viaggio di nozze, in seguito hanno visitato il tempio di Borobudur, per poi avventurarsi nella visita alla grotta di Jomblang, una caverna profonda circa 50 metri nella quale ci si cala muniti di casco e corda per poter ammirare il meraviglioso spettacolo dei raggi del sole che filtrano tra le rocce. Louis e Marie hanno condiviso delle foto del loro viaggio sui social, dove contano tantissimi follower.

(Photo Credits: Getty Images)