Pigri e in forma è possibile! Ecco come

Mantenersi in forma senza rinunciare alla pigrizia è possibile e anche piuttosto semplice.

Il trainer Roger Frampton ha raccolto, in un video da oltre 2 milioni di visualizzazioni, alcuni accorgimenti e facili esercizi per sfruttare la sedentarietà a favore e beneficio del nostro corpo.

Eccoli:

Stare in piedi.

Rimanere a lungo seduti blocca la colonna vertebrale in una posizione flessa, ma per concedere un po' di sollievo a muscoli ed articolazioni non è necessario iscriversi in palestra: sui mezzi pubblici o nel locale in cui fate aperitivo con gli amici, scegliete di stare in piedi.

Fare squat.

Frampton suggerisce di eseguire degli esercizi di squat come farebbe un bambino.

La posizione squat sembra infatti essere la più naturale per un essere umano, sebbene crescendo se ne perda l’attitudine.

Basta mettersi in piedi e piegarsi sulle gambe, mantenendo i talloni fissi a terra, i piedi rivolti in avanti e le ginocchia più larghe dei piedi, per soli tre minuti al giorno.

In palestra... all'aria aperta.

Alcuni parchi sono provvisti di percorsi con piccoli attrezzi, come barre, ostacoli e parallele.La corsa o solo una camminata sono ugualmente efficaci.

"Sfruttare" il letto.

Secondo Frampton il letto può diventare un luogo ideale per svolgere alcuni semplici esercizi come allungamenti delle gambe per renderle più flessibili.

Guardare la televisione.

Telecomando alla mano, seduti... per terra.

La postura da divano esercita una continua pressione sulle vertebre, incurvando a lungo andare la colonna vertebrale, sedendosi sul pavimento invece, si possono anche effettuare stiramenti e allungamenti mentre seguite la vostra serie preferita.