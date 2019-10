A Venezia arriva il ticket per entrare in città. Ecco come funziona

A partire dal 1° luglio 2020, l'accesso al centro storico e alle isole della Laguna di Venezia sarà a pagamento.

La Giunta comunale di Venezia ha dato infatti il via libera alla delibera di modifica del Regolamento sulla cosiddetta "tassa di sbarco".

A spiegare meglio le ragioni del provvedimento è stato Michele Zuin, assessore comunale al Bilancio, che ha precisato che si tratta di una "decisione dettata da situazioni oggettive" e che sarà soltanto la prima di una serie di iniziative in corso di attivazione.

Entro il 2020 verrà introdotto un sistema di "gradualità delle tariffe" basato sulla variazione dell'affluenza in città, pur mantenendo una diversificazione giornaliera sulla base del sistema dei ‘bollini’ (che vanno da un minimo di 3 euro - nelle giornate di minor afflusso - ad un massimo di 10 euro - in giornate di eccezionale criticità).

Contestualmente si lavorerà anche su un sistema informativo per l'acquisto dei voucher per l'esenzione e l'esclusione dal pagamento e per il pagamento elettronico. La città punta a rendere completamente smart entro il 2022 la modalità di prenotazione degli accessi in città.

È prevista inoltre una necessaria campagna di comunicazione per illustrare con la massima chiarezza agli operatori del settore le modalità di pagamento e le pratiche da attivare per le esenzioni, con l'attivazione di convenzioni e la predisposizione di un adeguato sistema informativo e di controllo sul territorio.

Zuin aggiunge: «Venezia, grazie alla facoltà che le è stata riconosciuta dal legislatore, ha avuto la possibilità di impegnarsi per avviare un nuovo sistema che responsabilizzi quanti la vengono a visitare in giornata e lo facciano principalmente per goderne le bellezze».

