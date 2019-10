Nobel per la Letteratura: ecco i premiati

Sono Olga Tokarczuk e Peter Handke gli scrittori insigniti del Premio Nobel per la Letteratura. Una doppia assegnazione, dovuta alla sospensione, lo scorso anno, del premio, a causa del grave scandalo che aveva coinvolto il marito di una giurata, il fotografo e regista Jean Claude Arnault (scopri i motivi dello scandalo).

Così il Premio Nobel per la Letteratura 2018 è stato conferito a Olga Tokarczuk «per la sua immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta l'andare al di là dei confini come forma di vita». E' invece Peter Handke a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura 2019 «per un lavoro influente che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell'esperienza umana».

Olga Tokarczuk è una poetessa e narratrice polacca. Tra i suoi libri pubblicati in italiano "I vagabondi" e "Dio, il tempo, gli uomini e gli angeli".

Peter Handke, nato in Carinzia nel 1942, aveva paradossalmente chiesto di abolire il Premio Nobel. Autore di racconti, romanzi, saggi, poesie e diari, è uno dei più importanti autori di lingua tedesca. Il film di Wim Wenders "Il cielo sopra Berlino" è nato da una collaborazione con lo scrittore. E sempre Wim Wenders si è ispirato al suo romanzo "Prima del calcio di rigore" per la pellicola "La paura del portiere prima del calcio di rigore". Tra i libri più amati di Handke, "Falso movimento" (da cui Wim Wenders trarrà l'omonimo film), "Il peso del mondo", "La donna mancina".

