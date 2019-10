Il Principe Harry e Ed Sheeran insieme per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

Il principe Harry e Ed Sheeran hanno unito le forze per lanciare un messaggio importante in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che ricorre il 10 ottobre.

Lo hanno fatto realizzando un video divertente e leggero che sta letteralmente spopolando sui social network, dopo essere stato postato sull'account ufficiale Instagram dei Duchi di Sussex.

Nella clip, anticipata da un precedente video teasing, si vede il cantautore inglese che prima si prepara all'incontro, poi bussa alla porta e viene accolto dal Principe. Harry scherza sulla loro somiglianza. Entrambi hanno i capelli rossi e vestono di grigio: "È come guardarsi allo specchio", dice.

Ed è proprio su questa similitudine che gioca inizialmente il video, lasciando intendere che Sheeran stia lavorando al progetto "Gingers Unite" per unire tutte le persone dai capelli rossi. Ma dopo uno scambio di battute tra i due, il messaggio si fa serio ed entrambi esortano le persone a prendersi cura di se stesse e di chi gli sta intorno.

La didascalia del video spiega: «Sia il principe Harry che Ed Sheeran vogliono assicurarsi che non solo oggi, ma ogni giorno, ti prenda cura di te, dei tuoi amici e di quelli che ti circondano. Non c'è bisogno di soffrire in silenzio: condividi come ti senti, informati su come sta chi ti è vicino e ascolta la risposta. Siate disposti a chiedere aiuto quando ne avete bisogno e sappiate che siamo tutti insieme».

L'hashtag è #WMHD: World Mental Health Day, la giornata dedicata a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di salute mentale che quest'anno ha come tema principale la "prevenzione del suicidio", principale causa di morte tra i giovani.