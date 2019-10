Golf. Open d’Italia 2019, tutto quello che c'è da sapere

La 76esima edizione dell'Open d'Italia di golf inizia ufficialmente oggi, 10 ottobre. Ecco tutte le curiosità e le informazioni più interessanti, per golfisti e appassionati, su questa edizione che si preannuncia da record.

L’Open d’Italia di golf 2019 è il massimo torneo nazionale: quest'anno la sede prescelta è il circolo dell’Olgiata di Roma, dopo ben 4 anni in Lombardia. Il torneo si svolgerà nel Lazio anche per i prossimi 3 anni.

In questa edizione i concorrenti in gara saranno 138 e già nella serata di venerdì 11 ottobre saranno noti i primi 65 classificati. Il vincitore porterà a casa l'ambito premio di 1.660.000 dollari. Mentre il montepremi complessivo è di 7 milioni di dollari.

Il vincitore dell'ultima edizione, il danese Thorbjorn Olesen, non prenderà parte all'evento. Il campione, infatti, è in attesa di giudizio per un'accusa di presunte molestie.

Tra i favoriti rimangono i 10 Major champions iscritti e i 96 che vantano in curriculum almeno una vittoria su European Tour o PGA. Ma i riflettori restano puntati in particolare su 28 giocatori classificati tra i primi 100 al mondo, come Justin Rose (campione olimpico e 5° nella classifica mondiale), Hatton, Casey, Noren, Fitzpatrick, Lowry, Willett, Wallace e tanti altri.

Tra i 13 italiani in gara c'è Francesco Molinari (11° nella classifica mondiale), occhi puntati anche su Andrea Pavan, Guido Migliozzi, Renato Paratore, Dodo Molinari, Lorenzo Gagli, Nino Bertasio, Filippo Bergamaschi e Matteo Manassero. Debuttano da professionisti Francesco Laporta, Lorenzo Scalise, Edoardo Raffaele Lipparelli ed Enrico Di Nitto.

L'evento sarà anche un'ottima occasione per far avvicinare per la prima volta al golf adulti e bambini, con la presenza di maestri della PGA Italiana ai due eventi correlati all’Open d’Italia di golf 2019: Villaggio commerciale e Family Open.

Un biglietto per assistere all’Open d’Italia di golf 2019 costa 15 euro per giovedì e venerdì, 20 euro per sabato e domenica. L'abbonamento ha un costo di 50 euro, scontato a 40 euro per i tesserati Federgolf. Ma per chi non potesse partecipare di persona, la copertura totale dell'evento è garantita dalla diretta online e televisiva.

Non mancherà la copertura social: l'hashtag è #italianopen.

