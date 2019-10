Svezia. Cinque nipoti del Re non avranno il titolo di “Altezza Reale"

Il Re di Svezia, Carl XVI Gustaf, ha tolto il titolo di "Altezza Reale" a 5 suoi nipoti. Ai figli del principe Carl Philip e della principessa Sofia e della principessa Madeleine e Chris O'Neill resterà infatti solo il titolo del ducato.

I bambini, che hanno tutti un'età compresa tra gli uno e i cinque anni, d'ora in poi non saranno più obbligati a partecipare agli eventi ufficiali e in futuro non potranno ricoprire cariche statali.

Fredrik Wersäll, Maresciallo del Regno, ha annunciato così il volere del Re di Svezia: "Sua Maestà il Re ha preso delle decisioni in merito alle modifiche della Casa Reale. Lo scopo di queste modifiche è stabilire quali membri della Famiglia Reale possono aspettarsi di dover svolgere compiti ufficiali spettanti al Capo dello Stato o relativi alla funzione di Capo dello Stato. Sua Maestà il Re ha deciso che i figli di Sua Altezza Reale il Principe Carl Philip e la Principessa Sofia, e i figli di Sua Altezza Reale la Principessa Madeleine e il Sig. Christopher O'Neill non saranno più membri della Casa Reale".

La decisione di Sua Maestà potrebbe apparire negativa eppure non è così: è piuttosto una scelta molto saggia, dettata da una questione economica. Secondo l'esperto reale Roger Lundgren, il Re è arrivato a questa conclusione per una questione di numero dei reali, in netto aumento. Dick Harrison aggiunge che Carl XVI Gustaf ha assecondato le esigenze moderne della monarchia e della società, in una famiglia reale cresciuta a dismisura negli ultimi 100 anni. In pratica, molti contribuenti pensano che non ci sia più motivo di pagare tutti questi membri reali.

Alla morte del Re, la nuova sovrana sarà la principessa Vittoria, primogenita di Re Carl XVI Gustaf e della Regina Silvia, poiché così funziona nella monarchia svedese. Gli altri due figli dei regnanti, Carl Philip e Madeleine, manterranno il titolo di Duchi e svolgeranno le loro mansioni reali. I cinque nipoti del Re di Svezia faranno sempre parte della famiglia e verranno trattati come tali, ma non saranno più "Altezze Reali".

(Foto GettyImages)