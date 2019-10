Elton John. Quella volta che la Regina Elisabetta schiaffeggiò il nipote in pubblico

La Regina Elisabetta ha dato più volte prova di essere una sovrana estremamente popolare, che non risparmia la sua presenza in pubblico e svolge il suo compito con una devozione encomiabile che la rende molto apprezzata dai suoi sudditi. Ma quando prende una decisione, è meglio non contraddirla.

Lo sa bene suo nipote il Visconte Linley, figlio della principessa Margaret, sorella di Sua Maestà, che dalla Regina è stato addirittura schiaffeggiato in pubblico per aver tentato di sottrarsi ad una sua richiesta.

Il singolare aneddoto è stato raccontato da Elton John nella sua autobiografia intitolata «Me», in cui parla molto dei Windsor e in particolare di Lady Diana, sua cara amica.

Nel suo libro, il cui contenuto è stato anticipato dal Daily Mail, il baronetto racconta che, durante una festa, Sua Maestà si arrabbiò molto con suo nipote, il quale si era rifiutato di prendersi cura della sorella, Lady Sarah Armstrong-Jones, che stava poco bene.

Nonostante la presenza di altre persone, tra cui lo stesso Elton John, la Regina disse al nipote: “Non discutere con me, io sono la regina!”, facendo seguire un ceffone ad ogni singola parola pronunciata.

