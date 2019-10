Jennifer Aniston, Courtney Cox e Matt Le Blanc: è loro la foto più bella di oggi!

Jennifer Aniston, Courtney Cox e Matt Le Blanc hanno posato per un selfie che non può che far commuovere i fan di "Friends", la celebre serie tv da loro interpretata negli anni Novanta.

A postare la foto sulla sua pagina social è stata Courteney Cox, che dai tempi di "Friends" è sempre stata assai affiatata con Jennifer Aniston.

Quest'anno si celebrano i 25 anni della fortunata serie tv e foto come questa fanno sempre sperare ai fan in un ritorno delle avventure di Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Joey e Chandler (i personaggi principali della sit-com). Purtroppo, almeno per ora, non si parla di nuovi episodi di "Friends".

Selfie così però regalano davvero ottimismo e buon umore: sono infatti la prova che la vera amicizia è capace di resistere nel tempo. Un vero messaggio positivo, in arrivo dai "Friends" di un tempo...

(foto Getty Images)