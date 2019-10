Kate Middleton: il fratello James annuncia ufficialmente il suo matrimonio

«Ha risposto SI'. Il nostro non è più un segreto, ma non potremmo essere più felici di condividere la notizia»: con queste parole James Middleton, fratello della Duchessa di Cambridge, annuncia ufficialmente il fidanzamento con Alizee Thevenet.

In verità la notizia del fidanzamento non è proprio una novità, visto che i più attenti avevano già notato da tempo il meraviglioso zaffiro all’anulare della futura sposa e il Daily Mail aveva già pubblicato la soffiata battendo tutti sul tempo.

C'è da dire, però, che la foto pubblicata nel post di James conferma che l'anello indossato dalla bella francese, che lavora come esperta finanziaria a Londra, è proprio quello della proposta di matrimonio.

Anche se non si conoscono ancora i dettagli, si sa già che le nozze sono state programmate per il 2020. Un anno impegnativo per i Windsor, visto che solo pochi giorni fa è stato annunciato anche il matrimonio della Principessa Beatrice, nipote della Regina Elisabetta, con Edoardo Mapelli-Mozzi.

Come si evince dal post, per l'occasione James ha già creato un hashtag ufficiale per le sue nozze: #jalizee. Cosa che fa quasi sperare in un evento social da poter seguire su Instagram.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il (quasi) royal wedding che unirà in matrimonio James e Alizee è sicuramente tra gli eventi più attesi del 2020.

(Credits photo: GettyImage)