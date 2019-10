Nuovo record per l’Italia del tennis: otto italiani nella top 100

L’Italia del tennis non è mai stata tanto forte come in questo momento. Dal 1973, anno in cui l’Association of Tennis Professionals ha deciso di stilare una classifica dei giocatori in base ai risultati ottenuti nei tornei del circuito ATP, sono stati 26 in totale gli atleti che hanno conquistato il primo posto, ma tra questi non c’è alcun italiano.

Forse è solo questione di tempo, ma intanto i tennisti italiani hanno stabilito un nuovo record: sono infatti ben 8 gli atleti del nostro paese entrati nella top 100 di questo sport. L’ultimo è stato il siciliano Salvatore Caruso che, dopo la vittoria al Challenger di Barcellona, è entrato nella classifica alla posizione 98. Gli altri sette sono: Fabio Fognini, il più alto in classifica al 12esimo posto; Matteo Berrettini al 13esimo; Lorenzo Sonego al 55esimo; Marco Cecchinato al 69esimo, Andreas Seppi al 72esimo; Stefano Travaglia all’85esimo e Thomas Fabbiano al 91esimo.

In questo momento soltanto la Francia e gli Stati Uniti battono l’Italia per il numero di tennisti presenti nella classifica ATP: sono, infatti, 12 i francesi e 9 gli americani presenti nella top 100. Gli spagnoli, invece, possono contare lo stesso numero di atleti dell’Italia. I nostri 8 campioni di recente ci hanno regalato davvero delle grandi soddisfazioni, come ad esempio la vittoria a Montecarlo di Fabio Fognini, o la semifinale di Berrettini agli US Open, partita nella quale è stato battuto da un campione del calibro di Rafa Nadal. Non bisogna dimenticare che, tra l’altro, Fognini per qualche settimana ha occupato la nona posizione della classifica ATP, conquistando la top 10, cosa che non accadeva per un italiano dai tempi di Corrado Barazzutti, ossia dal 1978.

Oltre a questi grandi 8 tennisti che stanno portando in alto il nome dell’Italia nei tornei di tutto il mondo, ci sono tante altre giovani promesse azzurre che fanno ben sperare per il futuro: stiamo parlando, ad esempio, del diciottenne altoatesino Jannik Sinner, il quale al momento si trova alla posizione numero 127. Alle Next Gen ATP Finals di Milano, il torneo riservato ai migliori otto atleti Under 21 della stagione, il giovane sarà tra i protagonisti: al momento è proprio lui il migliore tra i tennisti della sua generazione, ha talento da vendere ed è per questo che su di lui le aspettative sono davvero alte.

(Phoho Credits: Getty Images)