Scozia. Mai più schiaffi ai figli, vietati per legge

Che la violenza non sia una buona pratica nell'educazione dei figli lo sappiamo bene e da tempo gli esperti sostengono che possa causare effetti psicologici negativi a lungo termine.

Estirpare però quello che è un vero e proprio retaggio familiare non è cosa semplice. Fino ad ora, infatti, in tutto il Regno Unito la legge consentiva di utilizzare un "uso ragionevole della forza" per educare i figli.

Per combattere questa pratica, in Scozia il governo guidato da Nicola Sturgeon ha presentato al Parlamento locale di Edimburgo una normativa ad hoc che vieta le punizioni fisiche. Si tratta del primo territorio del Regno Unito ad aver deciso di vietare le punizioni corporali.

La proposta è stata avanzata dal deputato John Finnie, con il pieno supporto di alcune ong per la tutela dell'infanzia.

La proposta ha anche sollevato inevitabili delle polemiche e non pochi si sono schierati contro il provvedimento.

Prima della Scozia, altri Paesi hanno già percorso questa strada. La Francia e altri 51 Paesi si sono già dimostrati contrari da tempo a qualsiasi forma di punizioni corporali. In Italia non ci sono ancora vere e proprie leggi di questo tipo, ma una sentenza della Corte Costituzionale del 1996 si era già espressa contro l'uso di punizioni fisiche.

