Sleepcation. Una rigenerante vacanza all'insegna del... dormire

In vacanza gli obiettivi principali sono, per la maggior arte dei lavoratori, relax e leggerezza.

Tuttavia, tra i fattori che più influiscono sul nostro benessere fisico e mentale c'è innanzitutto il sonno.

Dormire è tra le mancanze più avvertite e lamentate durante l'anno! Se anche voi vi riconoscete in questa affermazione, allora l'ultimo trend in fatto di vacanze è proprio quello che fa per voi.

E' arrivato il momento di partire per una "sleepcation", una vacanza rigenerante all'insegna del recupero delle energie e... del sonno.

Organizzare una sleepcation è molto semplice: innanzitutto scegliete una destinazione immersa nella natura, un'atmosfera suggestiva farà subito allontanate dalla vostra mente la frenesia della città.

Quindi, spegnete ogni fonte di luce, smartphone, tablet, tv e soprattutto le sveglie e dedicate quanto più tempo possibile a dormire.

Al vostro ritorno a casa, la qualità e la durata del vostro sonno saranno nettamente aumentate. Vi ritroverete a dormire fino a dieci ore a notte e nel giro di qualche settimana il vostro corpo si autoregolerà sulla quantità ottimale di ore in cui dormire per trovare il benessere.

I benefici della sleepcation ricadranno anche sul vostro umore e sul vostro fisico, poiché il sonno incide anche sul peso.