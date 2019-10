Domenica al Museo. A ottobre torna l'appuntamento gratuito con l'arte e la cultura

Ottobre è iniziato e con lui torna anche l'iniziativa "Domenica al museo", l'appuntamento gratuito con l'arte e la cultura nei luoghi più belli e antichi d'Italia.

Il progetto è nato nel 2014, per volere del Ministro per i beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini. La prima data da segnare in agenda per visitare uno dei tanti musei dello Stato, disseminati sul territorio nazionale, è il 6 ottobre 2019.

Musei, gallerie d'arte e palazzi storici apriranno le loro porte a tutti gli appassionati, ma anche a chi non è abituato a frequentarli di solito. Un progetto che ha il chiaro scopo di avvicinare i cittadini a un mondo meraviglioso, nutrimento per occhi e anima. L'appuntamento gratuito per visitare i musei dello Stato si ripeterà tutte le prime domeniche del mese.

Da Pompei a Miramare, dalla Reggia di Caserta al Colosseo: il nostro patrimonio archeologico e culturale è talmente immenso che le famiglie italiane avranno solo che l'imbarazzo della scelta. Dalla prima domenica gratuita al museo, che risale all'estate del 2014, ad oggi sono state circa 15milioni le persone che hanno potuto visitare gallerie e parchi archeologici.

Per maggiori informazioni e conoscere i luoghi di cultura aperti in maniera gratuita ogni prima domenica del mese, consultate il sito dei Beni Culturali.

(Foto Getty Images)