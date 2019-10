Londra. Nella piscina sospesa sarà come volare

La Sky Pool sarà la piscina più spettacolare al mondo.

Nell'estate 2020 si potrà nuotare sospesi nel vuoto a 35 metri d'altezza, in una vasca completamente trasparente lunga 25 metri.

La piscina, progettata dal team di Embassy Garden, unirà due grattacieli del nuovo quartiere a sud di Londra, dove già si sono installate Apple e l’ambasciata americana, il cui edificio moderno è diventato centro nevralgico della piccola città.

La Sky Pool collegherà i due edifici per 14 metri, consentendo ai condomini e ai loro ospiti di nuotare come se stessero fluttuando in aria.

«Una volta che nuoterai, potrai guardare in basso. Sarà come volare», afferma infatti l'ingegnere Brian Eckersley.

Al decimo piano dei palazzi, lo stesso sul quale appoggerà la spettacolare vasca, si troveranno anche solarium, Spa, un bar estivo e un giardino per i mesi invernali.