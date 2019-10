America’s Cup: varata la nuova Luna Rossa

Presentazione in grande stile per la nuova Luna Rossa, l'imbarcazione dotata di strumenti tecnologici all’avanguardia che le consentiranno di essere davvero competitiva alla prossima edizione dell’America’s Cup, in programma nel 2021.

Il varo si è svolto Cagliari (doveerano naturalmente presenti il patron del team Luna Rossa Patrizio Bertelli, il suo socio Marco Tronchetti Provera e diverse altre personalità). Gli occhi erano tutti per lo splendido monoscafo della classe Ac75, dotato dei cosiddetti “foil”, ossia di appendici che sembrano lunghi baffi ma che in realtà sono strumenti altamente tecnologici, in grado di far alzare i motoscafi sull’acqua, come se volassero sulla sua superficie. È stata poi Miuccia Prada a rompere la bottiglia, come da tradizione.

La nuova Luna Rossa è lunga 22,6 metri, è nera con i baffi rossi; per il patron Bertelli Luna Rossa è come la “Nazionale della vela” e cercherà di portare in alto il nome dell’Italia. L’obiettivo della prossima avventura in programma ad Auckland, in Nuova Zelanda, è dunque chiaro: cercare di portare la Coppa in Italia per la prima volta in 170 anni. In attesa dell’America’s Cup, la barca sarà alla guida del Circolo della Vela Sicilia di Palermo. Il primo appuntamento della serie della Prada Cup è in programma a Cagliari tra il 23 e il 26 aprile del 2020. Per quell’occasione, Luna Rossa e il suo team sono pronti a stupire tutti, volando sull’acqua.

«È una nuova generazione di barche molto interessante», ha spiegato Bertelli, come riporta Repubblica «vedremo in mare come volano. Sul piano estetico sono dei manufatti molto sofisticati. Pensiamo che possano arrivare fino a 45 nodi, ossia oltre gli 80 km/h. Partiremo quindi allo stesso livello degli altri sfidanti».

(Credits Foto: Getty Images)