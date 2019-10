Il Principe Harry difende Meghan: "Vittima di bullismo mediatico come Diana”

Il Principe Harry è sempre stato disponibile e affabile con la stampa, ma quando una parte di questa scade nel pettegolezzo e insegue lo scandalo a ogni costo, mettendo a rischio le persone che ama, non transige.

La sua posizione è stata spiegata in un comunicato stampa pubblicato nella tarda mattinata di martedì sul nuovo sito web dei Duchi del Sussex (sussexofficial.uk) in cui la coppia premette di credere nella libertà di stampa, come pietra miliare di ogni democrazia, ma si schiera fermamente contro il bullismo mediatico.

«Sfortunatamente, mia moglie è diventata una delle ultime vittime di una stampa scandalistica britannica che conduce campagne contro individui senza pensare alle conseguenze: una campagna spietata che si è intensificata nell'ultimo anno, durante la sua gravidanza e mentre cresceva nostro figlio appena nato».

Harry affonda subito il colpo, evidenziando che una propaganda implacabile, soprattutto quando è consapevolmente falsa e maliziosa, comporta un costo umano: «Anche se ci siamo mostrati coraggiosi non posso descrivere quanto questo sia stato doloroso».

Nell’epoca digitale in cui viviamo, le notizie mendaci impiegano poco tempo a diventare “verità” e a diffondersi in tutto il mondo, con un ritmo tale da rendere impossibili delle repliche. Alcuni tabloid, continua ad evidenziare la nota, nel giudicare Meghan adottano un doppio standard a seconda delle circostanze e della convenienza, alternando gli attacchi spietati degli ultimi mesi ai giudizi positivi espressi durante il tour in Africa. Ma «Meghan è sempre la stessa donna di un anno fa», fa notare Harry.

«Sono stato testimone silenzioso della sua sofferenza privata per troppo tempo. Non fare nulla sarebbe contrario a tutto ciò in cui crediamo». Per questo motivo, vista l’impossibilità di risolvere il tutto in modo pacifico, la coppia ha deciso di intraprendere delle azioni legali, in particolare contro il Mail On Sunday, che recentemente ha pubblicato illegalmente una lettera privata scritta dalla duchessa al padre Thomas, omettendo strategicamente alcuni paragrafi e manipolandone di fatto il contenuto a proprio vantaggio.

Il Principe parla senza mezzi termini di “bullismo che distrugge le persone e distrugge le vite”. E a questo punto il pensiero corre subito a sua madre. Lady Diana, vittima delle stesse manipolazioni: «La mia paura più profonda è la storia che si ripeta. Ho visto cosa succede quando qualcuno che amo è mercificato al punto da non essere più trattato o visto come una persona reale. Ho perso mia madre e ora guardo mia moglie cadere vittima delle stesse potenti forze».