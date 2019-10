Alain Delon sarà presto nonno: Anouchka Delon aspetta il suo primo bambino

Alain Delon sarà al settimo cielo. Uno degli attori più profondi e affascinanti del panorama cinematografico internazionale, infatti, sta per diventare nonno. La sua figlia prediletta, Anouchka Delon, aspetta il suo primo bambino. Tra i quattro figli dell'indimenticabile interprete del "Gattopardo", lei è sempre stata la preferita e papà Alain non ne ha mai fatto un mistero. "Anouchka è l'amore della mia vita", dichiarò tempo fa in un'intervista, e ora che lei è in dolce attesa, lui ovviamente sarà contentissimo.

Anouchka è fidanzata da 8 anni con Julien Dereims e a breve esaudirà il sogno di diventare madre. La ragazza ha postato sui social network diverse foto, tutte dolcissime, che mostrano il suo pancino appena accennato. Negli occhi (speciali per via dell'eterocromia) si vede chiaramente tutta la sua emozione per un momento così importante della sua vita. E le sue parole, sognanti, fanno commuovere tutti: "Non ero pronto prima. Lo sono adesso. Sto andando avanti per te, solo tu sarai per sempre l'unico a cui appartengo. La devozione più dolce mi colpisce come un'esplosione, tutta la mia vita sono stata congelata, la devozione più dolce che io abbia mai conosciuto".

Occhi di diverso colore, fluenti capelli castani, viso dolce e semplice, Anouchka ha 28 anni ed è nata dalla relazione di Alain con la modella Rosalie van Breemen. Ha intrapreso da poco la carriera cinematografica, ma adesso tutte le sue energie saranno concentrate verso questa nuova vita che porta in grembo. Siamo convinti che l'attore sarà un nonno tenerissimo e attento... proprio come lo è stato per la sua piccola Anouchka.