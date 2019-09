Jennifer Lopez: nozze in arrivo!

Nozze imminenti per Jennifer Lopez e Alex Rodriguez? Pare proprio di sì.

La coppia ha festeggiato insieme infatti il fidanzamento ufficiale (anche se la proposta era già arrivata da tempo, quando l'ex campione di baseball aveva regalato a J. Lo un magnifico anello durante una vacanza alle Bahamas).

Una splendida cena a Los Angeles ha adesso sancito l'impegno nuziale. Ma ancora nulla si sa della data esatta e di tanti dettagli del matrimonio (che per Jennifer sarebbe il quarto).

Unica notizia certa: alla cerimonia saranno presenti i figli di entrambi (i gemelli di Jennifer, Max ed Emme, di 11 anni, ed Ella, 11 anni, e Natasha Alexander, 14, figli di Alex): «I loro bambini svolgeranno un ruolo fondamentale... La forte, iniziale attrazione reciproca tra J. Lo e Alex sarebbe rapidamente svanita se non fossero stati in grado di diventare una grande famiglia... I bambini sono fantastici insieme. E sono stati loro a volere che Jennifer e Alex si sposassero».

Pare anche che Jennifer Lopez sogni di sposarsi in chiesa (sarebbe il suo primo matrimonio religioso). E, ad accompagnarla all'altare, dovrebbe essere proprio il piccolo Max. Alex Rodriguez sembra abbastanza rilassato sulle imminenti nozze: «Quando pensi all’organizzazione di un matrimonio, fa tutto la tua compagna», ha infatti rivelato «Tu ti limiti solo ad annuire». E aggiunge una frase davvero incoraggiante: «Non so dove sarà, non so cosa indosserò, né quando. Io farò solo una cosa: sarò presente».