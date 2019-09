Un quarto d'ora di solitudine per combattere lo stress

Quindici minuti al giorno trascorsi in solitudine possono farci stare meglio, riducendo nervosismo e stress.

Lo afferma una ricerca dell'Università di Rochester, New York, realizzata su centinaia di persone.

Che si legga un libro, si faccia yoga o si guardi semplicemente il soffitto, l'importante è stare in compagnia solo di se stessi.

Dopo aver sostenuto una conversazione, è stato chiesto a 114 adulti di sedere da soli per un quarto d'ora. Quindi sono stati fatti compilare questionari dettagliati e validati scientificamente dai quali è emerso che, chi aveva usufruito di quel quarto d'ora in solitudine ha provato meno emozioni negative, tra cui irritabilità e agitazione, rispetto a chi non aveva beneficiato di quei pochi, ma evidentemente proficui, momenti di isolamento.

Un'ulteriore ricerca ha provato che i vantaggi non dipendevano da come si fosse trascorso quel quarto d'ora. Solo in alcuni si manifestava una certa sensazione di solitudine, in senso negativo.

Gli autori della ricerca hanno riferito che "la solitudine può portare al rilassamento e a una riduzione dello stress quando gli individui scelgono attivamente di stare soli".

Soli sì, ma se e quando siamo noi a decidere di stare soli.