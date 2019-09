Pagati per bere caffè

Quante volte avete pensato che, se vi pagassero per ogni tazzina di caffè bevuta, sareste ricchi? Ora il vostro sogno può diventare realtà!

Il comparatore di servizi aziendali Business.org cerca veri amanti del caffè ed assidui frequentatori di grandi catene internazionali di caffetterie per un incarico al quale non potranno rinunciare: testare caffè, con un compenso di circa 910 euro per un mese di "lavoro".

Ad una condizione però. I candidati dovranno allontanarsi per l'intero mese dalle catene di caffè e frequentare esclusivamente le piccole caffetterie locali.

Lo scopo è quello di poter documentare e confrontare gli eventuali costi e benefici spostando le abitudini quotidiane, come bere il caffè, dall’uso dei servizi offerti dalle grandi aziende a quelli delle piccole attività commerciali.

Il fortunato visiterà almeno otto caffetterie e per ognuna dovrà scrivere una breve ma dettagliata recensione, scattare una fotografia della tazza servita e condividere la sua esperienza sui social network.

Le candidature online sono aperte fino al 30 Settembre 2019.