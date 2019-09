Laura Pausini vittima degli hacker su Instagram

Laura Pausini è vittima in queste ore di un attacco informatico.

L'annuncio arriva via Twitter dallo staff di Laura, mentre sul suo profilo Instagram sono apparse 5 stories ingannevoli con tanto di link, che invitano tutti i follower ad approfittare di un inaudito gesto di generosità.

Lo stesso link è stato inserito nella biografia ed è stato inoltre pubblicato un post che annuncia il regalo ad alcuni fortunati fan di telefoni, accessori, auto e gift card per servizi in abbonamento.

L'account personale di Laura conta quasi tre milioni di seguaci e lo staff che ne segue la comunicazione assicura che farà il possibile per risolvere il problema quanto prima.

Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile.



Instagram profile has been hacked. We are trying to fix it.



LPSTAFF.