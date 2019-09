Adesso è possibile dormire a casa della Signora in Giallo! Se amate le avventure di Jessica Fletcher, protagonista de "La Signora in Giallo", sappiate che adesso è possibile trascorrere una vacanza nel suo cottage, in California

Se amate le avventure di Jessica Fletcher, il celebre personaggio (interpretato da Angela Lansbury) protagonista della serie televisiva "La Signora in Giallo", questa è la notizia che fa per voi. E' infatti possibile trascorrere una vacanza nel suo cottage in California. L'abitazione, che ha fatto da set alle avventure della signora Fletcher, è stata inserita sulla nota piattaforma on line di affitti temporanei Airbnb. La casa della Signora in Giallo si chiama “Historic Albion Cottage” e si trova nei pressi di San Francisco. Ha 3 camere da letto con 4 letti, soggiorno, cucina e bagno. Il costo per almeno due notti, diviso tra più persone è di circa 150 euro a testa. (Foto Getty Images)