Perché dimentichiamo i sogni appena svegli

Spesso ci svegliamo sapendo di aver sognato qualcosa, ma senza ricordare precisamente cosa, oppure convinti di non aver sognato affetto.

La realtà è che dimentichiamo il 90% dei sogni che facciamo ogni notte, nonostante sogniamo per circa il 25% della durata del nostro sonno.

Il risveglio è la fase fondamentale che influisce sul nostro ricordare o meno i sogni che abbiamo fatto. Se ci si sveglia nella fase REM, periodo in cui avvengono i sogni, è più probabile che questi rimangano nella nostra memoria, anche se per non più di 15 minuti.

Dopo questo tempo, se il sogno non è stato ben memorizzato o trascritto, come molti fanno, il ricordo andrà perduto.

La maggior parte dei sogni, tuttavia, ovvero quelli emotivamente meno intensi, viene subito dimenticata senza che ne resti traccia. Questo avviene perché, come diversi studi hanno da tempo dimostrato, durante il sonno il nostro cervello fa ordine e pulizia, immagazzinando a lungo termine le informazioni importanti e rimuovendo quelle superflue, tra cui il ricordo dei sogni.

Un gruppo di scienziati giapponesi e americani ha provato oggi ad indagare sulle ragioni di questo processo, scoprendo che a cancellare il ricordo è un piccolo gruppo di cellule che si trova nell'ipotalamo, la stessa area che controlla anche l’appetito.

Si tratta di una ricerca basata al momento solo su cavie.

«I nostri risultati suggeriscono che l’attività di un ristretto gruppo di neuroni (chiamati cellule MCH) durante la fase REM del sonno controlla se, dopo una buona notte di sonno, ricorderemo ancora nuove informazioni acquisite di recente», spiega il coordinatore dello studio Thomas Kilduff.

Nel cervello dei topolini, durante la fase REM del sonno la gran parte delle cellule MCH è attiva. Spegnendo questi neuroni nella stessa fase, la memoria dei topolini per le informazioni appena apprese diveniva molto più forte.

Secondo gli esperti quindi, sarebbero proprio questi neuroni a cancellare attivamente dal nostro cervello dati superflui e lo fanno esclusivamente mentre sogniamo.