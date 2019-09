Due pisolini a settimana per vivere più a lungo

Quello sul pisolino è un dibattito sempre aperto nel mondo scientifico.

Secondo la direttrice del programma di studio sul sonno dell’Irving Medical Center della Columbia di New York, «non c’è ancora una parola definitiva sul fatto se sia di aiuto o meno».

Una nuova indagine sembra però aver individuato in due sonnellini a settimana il giusto numero per poterne trarre beneficio e sollievo dallo stress.

Dopo aver preso in considerazione le abitudini di riposo pomeridiano di 3.500 persone, tenendo sotto controllo la loro salute cardiaca per un periodo di oltre cinque anni, a chi riposava di più è corrisposto l’identikit dell’uomo anziano, in sovrappeso e fumatore, con l'abitudine del pisolino pomeridiano e la conseguenza di frequenti apnee e sveglie notturne.

Gli stessi problemi non si sono presentati invece a quanti si concedevano un riposo una o due volte alla settimana, che hanno dimostrato una minore probabilità di scompenso cardiaco, pari a circa il 48% in meno rispetto a chi non dormiva mai di pomeriggio.

Insomma, se la tendenza a riposare spesso può essere considerata un segnale d’allarme per diversi problemi di salute, concedersi un paio di riposini settimanali potrebbe al contrario legarsi a numerosi benefici, fungendo da "compensazione fisiologica".