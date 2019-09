Nunchi. La parola da tenere a mente per essere felici

L'aiuto per vivere meglio e senza ansia arriva dalla Corea. Una tecnica chiamata "Nunchi" è il modo in cui i coreani imparano a connettersi profondamente con le persone per rapporti più intensi, duraturi e felici.

Non si parla per forza di un rapporto di coppia o d'amicizia, ma anche per aumentare la propria influenza sul posto di lavoro o... chiedere un aumento.

Nunchi promette insomma di migliorare la vita partendo dalla propria autostima e la fiducia in se stessi.

La tecnica Nunchi non ha niente a che vedere con segreti millenari, anzi è uno stile di vita adatto proprio a tutti.

Il primo passo è liberare la propria mente dai preconcetti. Nel momento in cui si entra in contatto con altra gente, è importante osservare chi si ha intorno per ottenere informazioni su come comportarsi, fidandosi delle prime impressioni.

I coreani si affidano molto a spunti non verbali e il contatto visivo diventa quindi la chiave per una comunicazione ben riuscita. Osservare il linguaggio del corpo della persona con cui si parla è fondamentale per entrare in connessione con il proprio interlocutore.

Per quanto riguarda le nuove amicizie, la tecnica Nunchi richiede di affidarsi al proprio istinto, osservando i segnali che comunicano gli altri così da capire se una persona è o meno genuina.

Non sempre poi è il caso di agire. Nunchi è anche capire quando, per spiccare sulla folla, è meglio non far niente.

Le buone maniere sono infine la regola infallibile per fare colpo, mettendo tutti a proprio agio. Comportarsi in modo adeguato alla situazione assicura calma e stabilità a chi ci sta intorno.

Saper osservare e interpretare i segnali degli altri è tutto ciò che serve per un successo assicurato!