Sandra Bullock: la sua preziosa lezione di vita

La vita non risparmia a nessuno i momenti difficili e i dolori. E anche i ricchi e famosi, ebbene sì, piangono. Così anche Sandra Bullock, tra le attrici più amate dal pubblico, ha dovuto affrontare gravi lutti. Ma ne ha tratto una lezione preziosa, che ha voluto condividere per lanciare un messaggio di forza e resistenza a tutti.

Sandra Bullock ha infatti raccontato al magazine People come ha affrontato la perdita della madre, la cantante d'opera Helga Meyer. «Prima che mia madre venisse a mancare ci sono stati momenti in cui sedevo ai piedi del suo letto, reprimevo tutte le emozioni dentro di me e cercavo di non piangere. E lei una volta semplicemente mi disse: 'Non essere come me'. In quel momento, tutta la nostra vita insieme era stata spiegata. Non voleva che io affrontassi la vita con la paura di mostrare le mie emozioni. Bene, alla fine la vita si è assicurata che io fossi in grado di sentire tutto, senza provare più vergogna per ciò che sento». E ha aggiunto: «Mi sono serviti due anni per accettare che lei non è più qui con noi. Le cose, di giorno in giorno, non migliorano affatto. Anzi, diventa sempre più difficile. Ma è giusto che sia così, perché puoi prendere tempo per sentire e metabolizzare, piuttosto che rituffarti nella frenesia della vita».

Durante un’intervista al The Ellen DeGeneres Show, Sandra Bullock ha anche parlato di un altro momento di dolore, la scomparsa del padre. La Bullock ha confessato di essere così sconvolta al punto che i suoi figli le chiesero come poterla aiutare. Ma l'attrice rispose: «Lasciatemi nella vasca. Starò meglio». Con questi ricordi, la Bullock ci insegna che soffrire fa parte della vita di tutti. E che è umano star male, e bisogna regalarsi tutto il tempo di elaborare il dolore, senza vergognarsene.

(Foto Getty Images)