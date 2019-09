Oroscopo. Ecco come non far arrabbiare i 12 segni

Le ragioni che portano una persona ad arrabbiarsi non sempre ci appaiono chiare, talvolta basta un gesto, una parola a scatenare le ire del nostro interlocutore nel mezzo di una tranquilla conversazione.

In questi casi, non basteranno scuse e sensi di colpa a migliorare la situazione. "Meglio prevenire che curare", insomma e l'Oroscopo potrebbe rivelarsi un ottimo alleato per evitare di far arrabbiare chi ci sta vicino e vivere in armonia.

Con l'Ariete non cercate ragioni, si arrabbierà comunque e in quel momento potrà sembrarvi quasi folle. Il motivo del suo nervosismo? Potrebbe essere semplicemente il fatto che stiate respirando. La sua ira ha però fama di durare solo pochi minuti, nel corso dei quali non cercate delle scuse e soprattutto, non ditele di calmarsi!

La pacatezza del Toro è spesso una facile trappola: attenti a tirare troppo la corda. Rispettate le promesse e non stravolgete piani e appuntamenti all'ultimo momento e se proprio perde la pazienza... trasformatevi in torero!

Il Gemelli è imprevedibile. Ama ridere e scherzare con ironia e sarcasmo, ma se si arrabbia la sua crudeltà potrebbe perfino stupirvi. Per evitarlo, dovreste ridere ad ogni sua battuta ed accettare ogni sua proposta e nel caso in cui vi sentiste offesi, meglio un insulto sincero (a cui tanto è abituato) che una reazione troppo seria.

Non è semplice far arrabbiare il Cancro. Ama la serenità, la pace e si rattrista facilmente, ma suscitare la sua ira significherebbe ritrovarsi addosso tutte le sue emozioni negative e la sua consapevolezza di avervi ferito. Evitate di portarlo in discoteca per due serate di fila, rispettate le persone che gli stanno più a cuore e gli animali.

La natura del Leone è impulsiva ed aggressiva, guai a mettere in dubbio la sua bellezza, la sua importanza e la sua bontà. Però sa anche essere molto magnanimo e concede facilmente il perdono, a patto che prima di confessargli un atto sleale lo abbiate riempito di complimenti all'eccesso.

La Vergine è MOLTO puntigliosa. Non è difficile comprendere che per farla arrabbiare basti lasciare in disordine i suoi spazi (che vi ha gentilmente concesso di condividere con lei) o dimenticare di restituirle anche quei 20 centesimi che vi ha prestato. Con lei mai dimenticare di lavarvi le mani prima di toccarla e... i congiuntivi!

La Bilancia è il segno più diplomatico e per sua natura sempre alla ricerca di equilibrio e pace interiore, per questo si innervosisce se viene coinvolto in una lite accesa. Evitate modi bruschi e non costringetelo a fare scelte che non vorrebbe fare, potrebbe non rivolgervi la parola per lungo tempo!

Così come l'ariete, lo Scorpione si arrabbierà in ogni caso. Potrebbe alterarlo anche una vostra dimostrazione d'affetto, ma cercherà presto di rimediare essendo comunque molto sensibile. Non aspettatevi delle scuse, parola sconosciuta al suo vocabolario, armatevi di pazienza ed accettate i gesti affettuosi con cui chiederà (implicitamente) il vostro perdono.

Sul volto del Sagittario non mancherà mai il sorriso, ma al minimo torto state pur certi che non farà finta di nulla neanche per un attimo. La discussione durerà ore ed ore, almeno fino a quando non vi avrà convinti della sua ragione. Ama la vita sedentaria.

Non è vero che il Capricorno non provi emozioni. Fatica a mostrarle e perciò farlo arrabbiare significherà trovarsi nel più totale quanto imbarazzante silenzio. Cercate di non invadere la sua privacy e non chiedetegli di offrirvi la cena o portarvi a fare shopping, odia spender i suoi soldi invano. E non costringetelo a guardare film d'amore!

L'Acquario sembra fregarsene di tutto e di tutti, ma se si arrabbia farà volare piatti e bicchieri e le sue grida sveglieranno il vicinato. Cosa potrebbe essere successo? Qualcuno ha curiosato nel suo cellulare o sta tentando di imporgli regole che eticamente non condivide.

Ai Pesci l'Oscar per il segno più prepotente. Ama provocare le persone e per questo si trova spesso al centro di discussioni e veri e propri litigi. Nonostante questo, rimane un segno molto sensibile e quando è ferito i suoi lamenti arriveranno al mondo intero. La cura, tante coccole e attenzioni.