Meghan Markle e il Principe Harry in arrivo in Italia!

Meghan Markle e il Principe Harry sono in arrivo in Italia. La meta per l'esattezza è Roma.

La visita in realtà è "segreta" (anche se sulla bocca di tutti). I Duchi del Sussex parteciperanno infatti venerdì al matrimonio di una delle amiche più care di Meghan, la stilista Misha Nonoo.

Misha (originaria del Bahrain, vissuta tra Parigi e Londra e adesso newyorkese doc) ha creato con Meghan la capsule collection dedicata all'abbigliamento da lavoro, il cui ricavato sarà donato in beneficenza.

Lo sposo è Michael Hess, industriale del petrolio. Misha ama sposarsi in Italia. Anche le nozze con il primo marito, Alexander Gilkes, si erano celebrate nel nostro paese, per l'esattezza a Venezia.

Adesso è la volta di Roma e si parla di una festa grandiosa a Cinecittà. Tra gli ospiti, sono attesi Rania di Giordania, le Principesse Eugenie e Beatrice di York, Katy Perry e Orlando Bloom, Ivanka Trump e il marito Jared Kushner.

Tre giorni dopo le nozze, Meghan Markle e il Principe Harry voleranno in Sudafrica con Baby Archie.