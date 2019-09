Cesare Cremonini: l'ultimo addio al padre Giovanni

Cesare Cremonini ha perso il suo papà, Giovanni, il 16 settembre. A dare la notizia è stato il quotidiano bolognese Il Resto del Carlino.

Giovanni Cremonini aveva 94 anni ed era medico e nutrizionista. Aveva lavorato presso il comune di San Lazzaro di Savena, che, per il suo impegno, gli aveva anche conferito una targa speciale in occasione del suo novantesimo compleanno.

Cesare Cremonini era molto legato al suo papà. Lo chiamava infatti il «mio babbo incredibile» e amava ripetere: «Non ho mai conosciuto una persona più seria e ironica del dottor Cremonini».

Cesare era con il padre quando quest'ultimo ebbe un ictus e ricorda la corsa disperata per soccorrerlo: «Lo portai in ospedale attraversando chilometri di strade in mezzo ai campi senza badare ai semafori e agli incroci. Continuavo a raccontargli di quando ero piccolo e lui mi addormentava con delle improbabili favole inventate. Improvvisavo alla meglio per cercare di tenerlo sveglio, mentre lui emetteva frasi sconnesse. Arrivati all’ospedale Sant’Orsola lo operarono immediatamente e mi ritrovai a pregare per lui nella sala di aspetto. “Dio, fammi risentire ancora una volta la sua voce!”. Anche se vorrei non capitasse mai più, quel momento ha cambiato profondamente la mia vita, il mio rapporto con lui e la mia spiritualità».

Cesare Cremonini aveva dedicato ai suoi genitori la canzone "PadreMadre", dall'album"Bagus".

Ecco il video.