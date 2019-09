Anche Nadia Toffa nella lista delle 100 grandi donne italiane secondo Forbes

Il celebre magazine Forbes ha pubblicato la lista delle 100 donne italiane più influenti del 2019. Ci sono naturalmente potenti donne manager, che si sono fatte valere in azienda e nella società. Ci sono celebrità ben note, come l'astronauta Samantha Cristoforetti, o le attrici Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti. Ci sono sportive di talento, come Tania Cagnotto e la calciatrice Sara Gama. E, tra designer e scienziate, anche giornaliste molto note come Lucia Annunziata e Lilli Gruber. E fa piacere vedere che, tra tante donne che si sono distinte per creatività, carisma, tenacia e capacità c'è anche il nome di Nadia Toffa, la conduttrice scomparsa il 13 agosto 2019, che ha lasciato a tutti una grande lezione di coraggio e umanità.