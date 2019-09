Assaggiatore esperto di gelato. Il lavoro dei sogni per veri golosi

Si chiama Gelatissimo il produttore di gelati australiano che ha pubblicato l'annuncio di lavoro che tutti gli ice cream addicted stavano aspettando!

Il brand ha aperto le candidature per un "gelato taste taster", un assaggiatore esperto di gelati, che contribuirà a migliorare la produzione e probabilmente a renderla la migliore nel mondo.

L'offerta è golosa ed allettante, anche perché prevede un compenso di 500 dollari per 4 ore di attenta degustazione, che si terrà il 27 settembre.

Unico ostacolo potrebbe essere il luogo in cui avverrà: Sidney. Non proprio dietro l'angolo, ma il richiamo del gelato potrebbe rivelarsi un ottimo motivo anche per un bel viaggio oltre oceano.

Le candidature sono ancora aperte e, con ogni probabilità, la selezione si chiuderà non appena giungerà la proposta migliore.

Per candidarsi è sufficiente compilare il form online con una breve presentazione e la motivazione per cui sareste perfetti per il ruolo.