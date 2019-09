In Italia è meglio: anche Justin Timberlake in vacanza nel nostro paese!

Vacanze a settembre per Justin Timberlake e Jessica Biel. Che scelgono l'Italia, per la precisione la Toscana, per dei giorni felici insieme (e molto romantici: sembra infatti che il figlio, il piccolo Silas, sia rimasto negli Stati Uniti).

Non è la prima volta che Justin e Jessica mostrano tutto il loro grande amore per il nostro paese. La coppia si è infatti sposata (il 19 ottobre 2012) in Puglia, a Borgo Egnazia, la splendida masseria dove poi Madonna ha festeggiato i 59 anni e che quest'estate ha ospitato i Beckham.

Nel video pubblicato sulla pagina Instagram di Justin, si vede la coppia a bordo di una decappottabile d'epoca. La coppia è sorridente e attraversa la campagna toscana, lanciandosi anche in qualche frase italiana. Che riesce a pronunciare anche abbastanza bene.

Guarda il video.