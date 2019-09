David Beckham: famiglia felice alla sfilata di Victoria

La famiglia Beckham si è riunita al completo per la sfilata di Victoria, in occasione della London Fashion Week. I Beckham sono sempre un gruppo familiare molto unito e affiatato e anche in questa occasione hanno sostenuto tutti insieme mamma Victoria.

A testimoniarlo, le foto postate sui social da David Beckham e dal figlio Romeo.

Particolarmente toccante il messaggio di David: «Tanto amore per mamma questo pomeriggio».

David, Brooklyn (20 anni), Romeo (17 anni), Cruz (14 anni) e Harper (8 anni) erano seduti naturalmente in prima fila, a fare il tifo per Victoria. Accanto a loro, Emmanuelle Alt, editor-in-chief di Vogue Paris, e Edward Enninful, stilista e caporedattore di British Vogue (a sinistra per chi guarda) e Anna Wintour, celebre direttrice di Vogue America. Anche se a rubare l'attenzione è stata come sempre Harper, la piccola di casa Beckham (e prediletta del papà). (Foto Getty Images).