Attenzione a questi cibi. Favoriscono l'invecchiamento

Qualche piccolo sgarro ad una dieta sana ed equilibrata è sempre concesso, anzi talvolta necessario, a patto che non diventi un'abitudine.

Una cattiva alimentazione come regola giornaliera non solo influisce negativamente sulla salute, ma anche sull'aspetto esteriore. Mangiare in maniera scorretta favorisce ed accelera i processi di invecchiamento, in particolare dei denti e della pelle.

Per contrastare i processi di invecchiamento, è importante consumare con moderazione alcuni cibi, tra cui quelli che vi proponiamo di seguito:

Dolci: in quantità eccessiva portano zuccheri in eccesso, dannosi per l'organismo e per i denti.

Alcolici: l'assunzione smoderata ostacola il corretto funzionamento del fegato.

Vino bianco: è dannoso per lo smalto dei denti, che rovina e rende più vulnerabile alle macchie. Dopo aver bevuto vino bianco, aspettate almeno un'ora prima di lavare i denti.

Cibi salati: contribuiscono alla ritenzione idrica e causano gonfiore.

Cibi troppo speziati: aggravano le condizioni delle pelli già soggette ad acne rosacea.

Energy drink: gli esperti consigliano di berli con una cannuccia, così da proteggere i denti, resi più vulnerabili alle macchie dall'acidità.

Bevande alla caffeina: l'azione diuretica della caffeina promuove la disidratazione della pelle, contribuendo a farla apparire più vecchia.