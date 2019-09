Profumo di Genova. Ora la città ligure ha il suo logo olfattivo

Un orgoglio tutto italiano! Genova è la prima città al mondo ad avere un logo olfattivo che la identifichi.

Si tratta di una fragranza ispirata dalle caratteristiche della città ligure, che verrà diffusa per le strade della città, nelle vie del centro storico, in aeroporto, nella stazione marittima e all'accoglienza della nuova edizione del Salone Nautico, da più di 200 diffusori.

Basilico, maggiorana, timo, bergamotto, rosmarino, coriandolo, lavanda è il mix di odori con cui Euthalia, società produttrice della fragranza, ha interpretato il carattere di questa terra. Fragranza che non poteva che prendere il suo nome dalla città che rappresenta: Genova.

«Abbiamo lavorato per mesi a questo progetto riuscendo a sviluppare una fragranza in grado di interpretare il carattere della Liguria e che possa a tutti gli effetti arredare olfattivamente la città di Genova» ha affermato Martino Gavazzi, direttore di Euthalia.

L'iniziativa è stata sostenuta dalla Regione Liguria, dal Comune e dalla Camera di Commercio, che hanno visto in questo progetto «tutta la bellezza di Genova: la fragranza della nostra terra che si mischia allo splendore del centro storico, uniti alla illuminazione di giovani imprenditori che con questa meravigliosa idea hanno dimostrato di avere la città nel loro cuore».

E per coloro che passeggiando per le vie di Genova si innamoreranno anche del suo profumo, sarà possibile acquistarlo come souvenir sia online che nella sede di via di Scurreria.