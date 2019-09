Bud Spencer: una mostra a Napoli celebra l'attore tanto amato dal pubblico

Bud Spencer, nome d'arte dell'attore Carlo Pedersoli, è scomparso il 27 giugno del 2016. Spencer era molto amato dal pubblico per le tante commedie interpretate nel corso della sua carriera, spesso in coppia con il collega Terence Hill. Adesso a Napoli, sua città natale, una mostra gli rende omaggio.

Dal 13 settembre infatti (e fino all'8 dicembre) la Sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli ospita una mostra multimediale dedicata all'attore, per ripercorrere le tappe della sua carriera e della sua vita (pochi per esempio sanno che Spencer è stato campione di nuoto e aveva partecipato alle Olimpiadi del 1952).

Napoli aveva dedicato all'attore anche un murale, realizzato nel 2017 ai Quartieri Spagnoli. Gli omaggi a Spencer sono stati anche internazionali: Budapest gli ha dedicato una statua in bronzo. In Germania, oltre a una sua statua, gli è stata intitolata una piscina. Anche in Italia si trova una sua statua: a Livorno, dove Bud Spencer ha girato due film, "Bulldozer" (1978) e "Bomber" (1982).