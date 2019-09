Primo giorno di scuola anche per Leonor di Spagna e la sorella Sofia

Tempo di ritorno a scuola anche per i giovani Reali. Così, dopo "il primo giorno" di Baby George e Baby Charlotte, è adesso la la volta delle figlie di Re Felipe e della Regina Letizia, le Infante Leonor (tra poco quattordicenne) e Sofia (12 anni).

Ad accompagnarle a scuola, il collegio cattolico Santa María de los Rosales, i genitori, in foto davvero raggianti.

Leonor e Sofia hanno trascorso le vacane negli Stati Uniti (per un periodo di studio all'estero) e a Maiorca. Ma adesso sono apparse con l'uniforme scolastica (gonna grigia, maglione blu, calzettoni al ginocchio, scarpe scure) alle porte del collegio che fu frequentato anche dal padre, il Re.

Poco si sa della vita scolastica delle due Infante, che pare siano però molto studiose e dagli ottimi voti in pagella. Tra le altre materie, Leonor studia violoncello, inglese e le tre lingue autonome della Spagna: catalano, euskera, galiziano.

Il collegio Santa María de los Rosales è una scuola privata, con una retta che si aggira sui settemila euro all'anno. Al suo interno, i cellulari sono vietati e il rispetto della privacy delle studentesse è rigoroso.

Leonor è tornata dunque ai suoi impegni scolastici, come tutte le altre ragazze del mondo. Il 18 ottobre però apparirà in veste ufficiale, per la prima volta, al premio della Fondazione Principessa della Asturie, equivalente spagnolo del Premio Nobel.

(foto Getty Images)