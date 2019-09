La Regina Elisabetta va pazza per questa torta: ecco la ricetta!

La Regina Elisabetta ha abitudini frugali, anche a tavola, ma a una tentazione non sa davvero resistere: la torta al cioccolato chiamata Chocolate Biscuit Cake, che si anche preparare prima di ogni viaggio, per essere sicura di poterne gustare sempre una fetta.

Adesso l'ex Royal Chef Darren McGrady ha rivelato la ricetta del prezioso dolce. Eccola:

Ingredienti: 113 grammi di cioccolato fondente per l’impasto; 230 grammi di cioccolato fondente per la guarnizione; 30 grammi di cioccolato a piacimento per la decorazione; 113 grammi di zucchero semolato; 113 grammi di burro; 1 uovo; 230 grammi di biscotti da tè al burro; mezzo cucchiaino di burro per ungere la teglia.

Preparazione: Ungere una tortiera da 15 centimetri di diametro e poggiarla su un foglio di carta da forno. Sbriciolare i biscotti. Mescolare in una ciotola il burro e lo zucchero per farli amalgamare, aggiungendo prima i 113 grammi di cioccolato fondente sciolto, poi l'uovo e infine i biscotti (sempre mescolando). Versare l'impasto nella tortiera e far rapprendere in frigo per almeno tre ore. A questo punto, ricoprire accuratamente la torta con i 230 grammi di cioccolato fatto sciogliere e lasciar riposare fuori dal frigo per un'ora. Guarnire con gli ultimi 30 grammi di cioccolato.

(Photo by Jordane Mathieu on Unsplash)