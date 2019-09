Prendi3Libri: la prima libreria pubblica dove i libri sono gratis!

E' una libreria pubblica che vuole diffondere l'amore per la lettura e si basa sui principi del booksharing e della condivisione intelligente.

E' nata a Napoli, si trova presso il Chioschetto dei fiori a Piazza Vanvitelli, al Vomero e si chiama Prendi3Libri. Realizzata utilizzando materiali riciclati, consente di prendere in prestito fino a tre libri alla volta, da leggere in piazzetta o portare a casa e restituire quando letti (oppure sostituire con altri libri). A dar vita all'iniziativa sono stati Giovanni Estate, Davide Estate, Giancarlo Minniti, Dario Catania e IoCiSto.

A lanciare la libreria è anche l’hashtag #Prendi3Libri. Il numero 3 richiama il messaggio ecologista del gioco #Prendi3 (che invita a raccogliere almeno 3 pezzi di plastica quando si va in spiaggia per ripulire la natura dai rifiuti che abbiamo creato).

Prendi3Libri vuole spingere a godere della lettura e della cultura, nei valori della condivisione e del riutilizzo dei materiali. Per regalare attimi di serenità da vivere insieme in comune.

(Photo by Emre Can from Pexels)