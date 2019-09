Cercasi giudici per la Tiramisù World Cup

Appassionati di pasticceria e buongustai, prendete le agende: si cercano 100 giudici per la Tiramisù World Cup 2019!

A Udine, il 21 e 22 settembre e a Treviso l'1 e 2 novembre, i prescelti avranno l'arduo compito di valutare e soprattutto assaggiare 600 varietà di Tiramisù.

Le possibilità di candidarsi per essere parte della giuria operativa della Tiramisù World Cup non sono certo esaurite.

Basta iscriversi al test su www.tiramisuworldcup.com, mostrare tutta la propria conoscenza della ricetta del dolce e del regolamento di gara rispondendo correttamente a 15 domande e... un posto in qualità di giudice potrebbe essere vostro!

Ai candidati è richiesto di saper valutare il tiramisù secondo tutti i criteri previsti, sia nella ricetta originale sia in quella creativa.

I criteri di valutazione durante la gara andranno dell'esecuzione tecnica (l'organizzazione del tavolo, la pulizia, la gestione degli ingredienti, la capacità esecutiva) e della presentazione estetica, ma anche dell'intensità gustativa (la forza e la permanenza in bocca dell'assaggio), dell'equilibrio del piatto tra gli ingredienti utilizzati, la sapidità e l'armonia dei sapori.