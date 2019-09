Ecco la nuova passione di David Beckham!

David Beckham ha una nuova passione. Lo rivela una Instagram Story. Veniamo così a scoprire che l'ex calciatore è davvero perso per una ragazza... ma niente paura! E nessuna gelosia da parte della moglie Victoria, che anzi ha raccontato del nuovo interesse del marito proprio con le story pubblicate sulla sua pagina Instagram.

David Beckham è infatti completamente preso dalla piccola di casa, Harper Seven. Per farla felice, è stato impegnato fino a notte fonda nella costruzione di un magnifico castello di Harry Potter, tutto realizzato con i mattoncini Lego. Victoria Beckham ha documentato così la titanica impresa: «Erano le 9.45, è rimasto fino alle 3.30 a costruire il castello», ha scritto nella sua prima Instagram Story. Per poi aggiungere, a tarda notte: «Sono le 00.18 e lui sta ancora giocando con i Lego! È rimasto a costruire il castello TUTTO il giorno!». Non c'è altro da dire: Harper Seven è davvero una bimba fortunata...